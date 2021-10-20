بطولة رجال الجيش والشرطة في تحرير «الحايس» من وكر الجماعات الإرهابية

«النقيب محمد الحايس فين».. لم تكن المقولة السابقة التي أطلقها أفراد عائلة النقيب محمد الحايس، وقت ما كان مفقودًا في معركة الواحات على منصات السوشيال ميديا، هي الدافع الوحيد التي حركت مشاعر رجال الجيش والشرطة، بل كان هناك عزيمة وإصرار على عودته مرة أخرى، وتحريره من أيادي الإرهابيين، بعدما اختطفوه من بين جبال الواحات، في مثل هذا اليوم الموافق 20 من أكتوبر عام 2017.

تحرير النقيب وتصفية خاطفيه

10 أيام، كان فاصلة للحظة الحسم في عودته على يد رجال الجيش والشرطة، الذين جسدوا ملحمة بطولية في تحرير النقيب محمد الحايس، بعد ما اتجهوا لطريق الفيوم من ناحية وادي الحيتان، الأمر الذي يشير إلى احتمالية اتجاههم به إلى منطقة الحدود الجنوبية، ومنها إلى الداخل الليبي، عبر المدقات الجبلية، إلا أن رجال الشرطة والجيش، نجحوا في تحريره وقتل خاطفيه.

السيسي يزور «الحايس» في المستشفى

بعد مرور دقائق من تحرير «الحايس»، تلقت أسرته نبأ عودة نجلهم، الذي كان مختطفا من قبل الإرهابيين في حادث الواحات الإرهابي، الذي استشهد فيه 16 شرطيًا يوم 20 أكتوبر 2017، فأسرعوا بالتحرك إلى مستشفى العجوزة لرؤية نجلهم، الذي أصيب بطلق ناري في القدم خلال عملية تحريره، ليعقبها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حوار علي الفضائيات

وبعد عودة «الحايس»، عرض برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، حوارا مسجلا مع النقيب، الذي تحدث للمرة الأولى عقب تحريره، من قبل قوات الجيش والشرطة بعد احتجاز العناصر الإرهابية له، خلال اشتباكات معهم في منطقة الواحات.