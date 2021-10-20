القوى العاملة: تحصيل 803 آلاف جنيه مستحقات ضمان اجتماعي لمصري بالأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، حصل على مستحقات الدفعة الواحدة لمواطن مصري لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 51 ألفا و213 دولارا، أي ما يوازي 803 آلاف جنيه مصري.

مكتب التمثيل العمالي يتابع مستحقات المواطن المصري

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن «سعفان» كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات المواطن المصري «رضا. أ. ي»، بعد مغادرته عمان نهائيا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

من جانيه، قال الملحق طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، خاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، حصل المكتب على تعويض الدفعة الواحدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للمواطن المذكور، بعد مغادرته الأردن، بإجمالي 51 ألفا و213 دولارا، أي ما يوازي 803 آلاف جنيه مصري.