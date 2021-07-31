القوي العاملة: تعيين 2123 شاباً فى القطاع الخاص بالمنوفية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، 2123 شاباً، من بينهم 27 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5237 شابا باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 58 ألف جنيه لـ24 عاملا، منها 20 ألف جنيه منح مولود لـ10 عمال، و10 منح زواج بمبلغ 30 ألف جنيه، ومنحتي وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4000 جنيه.

ومن جهته، أوضح على حامد الزقم، مدير المديرية - في تقريره للوزير - عن ما تم انجازه خلال يونيو الماضي، أن المديرية استخرجت 1630 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 973 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، ما أسفر عن تحرير 189 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 437 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث أسفر التفتيش عن تحرير 123 محضراً للمنشآت المخالفة.