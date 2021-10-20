تصوير أول فيلم روسي بالفضاء.. ومخرج العمل: مستعد لتقديم جزء آخر على المريخ

عاد المخرج كليم شيبينكو، والممثلة يوليا بيريسيلد، إلى مدينة «النجوم» الروسية، بعد رحلتهم إلى الفضاء التي استمرت 12 يومًا، برفقة رائد الفضاء أنطون شكابلروف، لتصوير فيلم «التحدي»، الذي يعد أول عمل يتم تصوير مشاهده في محطة الفضاء العالمية.

كليم شيبينكو: مستعدون لتقديم جزء آخر على المريخ

وعن تلك التجربة، قال المخرج الروسي شيبينكو خلال مؤتمر صحفي، إنه استطاع تصوير أكثر من 30 ساعة من مواد فيلم «التحدي» في الفضاء، مؤكدًا أن تلك الرحلة جعلته يغير أفكاره حول إمكانيات السينما وعلمته أساليب جديدة في صناعة السينما العالمية.

وأشار أنه مستعد لصنع فيلم آخر على القمر أو حتى على كوكب المريخ، قائلًا: «نحن مستعدون لتصوير جزء ثان، نعتقد أنه يجب تصوير سينما الفضاء في الفضاء، وإذا كان الأمر يتعلق بالقمر، فلنذهب إلى القمر، وإذا كان المريخ، فلنذهب إلى المريخ، لماذا يجب أن يقتصر تصوير العمل السينمائي على الأستوديو؟».

وأضاف كليم شيبينكو: «بعض المشاهد التي تخيلتها بطريقة ما على الأرض اجتمعت معا بشكل مختلف تماما، في الفضاء يمكن أن يلتقي شخصان وجها لوجه، لكن أحدهما ستكون رأسه مرفوعة والآخر في وضع أفقي، وتكون الكاميرا على مستوى مختلف، بالنسبة لي كان اكتشافاً سينمائياً مختلفًا».

كل ثانية في الفضاء كانت اكتشافًا

وأضاف أن الطاقم المتواجد على متن محطة الفضاء الدولية ساعده كثيرًا في التصوير، بالإضافة إلى إمساكه من قدميه لمنعه من الاصطدام بالأشياء من حوله، بينما قالت بطلة العمل «بيريسيلد» إن كل ثانية في رحلتهما إلى الفضاء كانت اكتشافًا كبيرًا.

ويستمر التحضير للفيلم حتى نهاية العام المقبل، ولكن لم يتم تحديد موعد لعرضه.