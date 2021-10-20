أبرز المعلومات عن فيلم eternals لأنجلينا جولي.. تأجل عرضه لأكثر من عام

احتفل صناع فيلم الأبديون eternals، بطولة النجمة أنجلينا جولي، بالعرض الخاص للفيلم على مسرح El Capitan في لوس أنجلوس، وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور، كما تصدر اسم الفيلم مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل».

موعد عرض فيلم eternals في السينمات

وبعد تأجيل أكثر من عام بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، من المقرر عرض فيلم eternals في دور العرض السينمائية الإيطالية يوم الأربعاء 3 نوفمبر المقبل، على أن يتم عرضه في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 نوفمبر.

وتم عرض التريلر الدعائي الخاص بفيلم Eternals ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه في مهرجان روما السينمائي يوم 24 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات حفل ختام المهرجان.

أنجلينا جولي تظهر بإطلالة بسيطة برفقة أولادها

وظهرت أنجلينا جولي خلال عرض فيلم eternals برفقة أبنائها «زهارا، مادوكس وفيفيان ونوكس وشيلوه»، كما اعتمدت في إطلالتها على البساطة، حيث ارتدت فستان بني سادة من قماش الستان، ورغم بساطتها إلا أنها خطفت جميع الأنظار إليها.

قصة فيلم eternals وأبطاله

فيلم eternals بطولة كلًا من أنجلينا جولي، وريتشارد مادين، كيت هارينجتون، سلمى حايك، جيما تشان، باري كيوجان، دون لي، كميل نانجياني، وإخراج كلوي تشاو.

وتدور أحداثه حول مجموعة من الأبطال الخارقين الذين يعيشون على الأرض في الخفاء لمدة سنوات طويلة، ويقومون بحماية الأرض لآلاف السنين، ولكن تقع مأساة غير متوقعة تجبرهم على الخروج من الظل ولم شملهم مرة أخرى لمواجهة الأشرار ومحاربتهم.