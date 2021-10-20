مواصفات وأسعار أرخص سيارة بورش في مصر

يعتبر السوق المصري من أكبر الأسواق العالمية التي تشهد استثمارات كبيرة من جانب الشركات العالمية، سواء كانت أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية، كما أنّ شركات السيارات الأوروبية تحظى بجانب كبير من مبيعات السوق المصري، نظرا لما تقدمه من قوة في الأداء واعتمادية وجودة عالية في الخامات المستخدمة في السيارة، فضلا عن مواصفات الأمن والسلامة العالية التي تقدمها الشركات الأوروبية.

وتحظى شركة بورش الألمانية، بإعجاب عشاق السيارات في مصر من حيث السرعة والأداء، حيث تطرح العديد من السيارات في السوق من مختلف الفئات، سواء SUV، أو سيدان، وترصد السطور التالية، مواصفات وأسعار سيارة «بورش ماكان»، أرخص سيارة من الشركة في السوق المصري.

أسعار «بورش ماكان» في السوق المصري

تصنّع السيارة وتجمع في ألمانيا، حيث تتوافر في السوق المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 192 ألف جنيه.

مواصفات بورش ماكان في السوق المصري

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 252 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/ متر.

- أقصى سرعة للسيارة 227 كم/ الساعة.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 6.7 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 9 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد 4697 مللم الطول، 1923 مللم العرض، 1624 مللم الارتفاع، 2807 مللم طول قاعدة العجلات.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 185 مللم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة إلى 488 لترات.