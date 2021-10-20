سعفان: العمال أهم عنصر بالإنتاج وحماية حقوقهم حق أصيل لتحقيق التنمية

اجتمع محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع يسري قطب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيفرسال، وذلك للاطمئنان على سير العمل داخل الشركة بعد التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية الأسبوع الماضي بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين بالصناعة المعدنية، وممثلي العمال، والتي تهدف إلى حفظ حقوق العاملين بالشركة وصرف أجورهم المتأخرة.

سعفان: العمال أهم عنصر بالإنتاج

قال وزير القوى العاملة، إن العاملين بالشركة أهم عنصر بالإنتاج ورعاية وحماية حقوقهم حق أصيل على أصحاب الأعمال للاستمرار في الإنتاج وتحقيق التنمية.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة على الاستعداد التام لمساندة الشركة لتذليل أي معوقات حتى تستعيد مكانتها الرائدة في مجتمع العمل داخل الدولة المصرية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على جهوده الحثيثة ورعايته لهذه الاتفاقية التي أسهمت في استقرار الأوضاع داخل الشركة واستئناف العمل والإنتاج.

وثمن رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال، دور الوزارة في حل المشاكل العمالية بالآلية التي تحقق الاستقرار في بيئة العمل والإنتاج.