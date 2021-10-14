ضاحي لـ«سعفان»: الهندسة تمس أرواح المواطنين ولدينا 830 ألف عضو (صور)

وقّع المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، اليوم، بروتوكول تعاون مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لتوفير 1000 منحة تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بكبرى الشركات المتخصصة، حيث أعرب نقيب المهندسين عن سعادته البالغة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ممثلة في الوزير محمد سعفان، مثمّنا دوره الحالي في الوزارة، الذي برز بقوة مؤخرا في مجال تدريب الشباب ورفع مستوى العاملين، كما أكد أنّ سعفان كان ممن لهم نشاط نقابي بارز في قطاع البترول سابقا.

منحة تدريبية

وقال ضاحي، في بيان أصدرته نقابة المهندسين، إنّ توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص نقابة المهندسين، على صقل مهارات أبنائها خاصة الخريجين منهم، مشيرا إلى أنّ النقابة تضم في جنباتها نحو 830 ألف مهندس، كما أنّ البروتوكول بداية تعاون وثيق بين النقابة والوزارة.

وشدد نقيب المهندسين على أهمية مهنة الهندسة كونها مهنة حساسة تمس أرواح المواطنين، كما أكد أنّ نقابة المهندسين أحد الأذرع القوية للدولة، مستشهدا بالدور الكبير الذي لعبه مهندسي مصر في بناء الجمهورية الجديدة، متابعا أنّ مصر الآن تحولت بفضل قيادة سياسية حكيمة، من أقصى اليسار لأقصي اليمين في جميع نواحي التنمية من اقتصاد وملف الطاقة والكهرباء والطرق وغيره، بحسب وصف البيان.

بناء مصر الرقمية للوصول

من جانبه، أكد وزير القوي العاملة، أنّ البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول لمجتمع مصري يتعامل رقميًا في مناحي الحياة كافة، مؤكدا أهمية التعاون المثمر بين نقابة المهندسين والوزارة: «نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصري من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل، من خلال تقديم منحة تدريبية من الوزارة لـ1000 متدرب من أعضاء النقابة والمهندسين حديثي التخرج، على حزم تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال الشراكات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات والمراكز التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل شركات هواوي العالمية، وسيسكو، وأوراكل».

وأشار سعفان إلى أنّنا نستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية برامج السلامة والصحة المهنية، من خلال تنظيم حملات مشتركة ومؤتمرات لرفع الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مشيرا إلى أنّ التعاون والتنسيق بين الجانبين يتم من أجل تنمية مهارات أعضاء النقابة ومفتشي الوزارة فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل من خلال عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، للاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تبادل المعلومات بشأن فرص العمل الشاغرة والتي يمكن توفيرها أو استيفائها من خلال الطرفين.

وكان وزير القوي العاملة، رحب في مستهل الاجتماع برئيس نقابة المهندسين والحضور من أعضاء النقابة، مشيرا إلى أنّ النقابة تمثل قطاع من أهم قطاعات الدولة المصرية والمحور الرئيسي في تنميتها، بما يؤكد ضرورة التعاون بين الوزارة والنقابة في مناحي العمل المشتركة المرتبطة بتدريب المهندسين وإثقال مهاراتهم الرقمية ورفع كفاءتهم.

وقال الوزير، إنّ المنح التدريبية المجانية التي تقدمها الوزارة لشباب الخريجين من المهندسين، والمنوط بهم الإشراف الكامل على الأعمال الهندسية التي تتم حاليا على أرض الوطن وتقربنا خطوة بخطوة نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أنّه من خلال البروتوكول، يمكن توفير شباب لديه من القدرة والمهارة خلال المرحلة المقبلة ليخدم الدولة المصرية ، وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية والرقمية العالمية بالتعاون مع كبري الشركات المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه، قال المهندس حسين صبري، مستشار الوزير للتحول الرقمي، إنّ المنح المقدمة عبارة عن 3 منح مع كبرى الشركات، الأولى مع شركة هواوي، والثانية مع شركة أوريكال، والثالثة سيسكو، وجارٍ توفير منح أخرى خلال الشهر الحالي، لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة لعام 2030.

شهد توقيع البروتوكول، المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والمتحدث الإعلامي للنقابة العامة للمهندسين، والمهندس الاستشاري هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية، وعدد من قيادات الوزارة، ومنح وزير القوى العاملة، المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، درع الوزارة، بينما منح ضاحي، سعفان، درع نقابة المهندسين.