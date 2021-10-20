وزيرة الهجرة توقع مذكرة تفاهم مع نظيريها القبرصي واليوناني

وقَّعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر وقبرص واليونان، مع نظيريها القبرصي «فوتيس فوتيو» المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، واليوناني «كوستاس فلاسيس» نائب وزير الخارجية اليوناني، بشأن التعاون في مجال شئون المغتربين، وتأتي امتدادًا للمبادرة الرئاسية إحياء الجذور، ضمن النسخة التاسعة من القمة الرئاسية «المصرية-القبرصية-اليونانية».

ووقعت الاتفاقية خلال فعاليات القمة الثلاثية التاسعة بين «مصر وقبرص واليونان» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي «نيكوس أناستاسيادوس»، و«كرياكوس ميتسوتاكيس» رئيس الوزراء اليوناني.

مكرم: المذكرة تعد استكمالاً للمبادرة الرئاسية إحياء الجذور

وقالت مكرم، إن مذكرة التفاهم التي وقعتها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد استكمالاً للتعاون المثمر مع الجانبين اليوناني والقبرصي في إطار تعزيز العلاقات بين الجاليات القبرصية واليونانية والمصرية في جميع أنحاء العالم، وبناءً على الأواصر المشتركة التي توليها أطراف التعاون الثلاثة لجالياتهم؛ استكمالا لمبادرة «NOSTOS- إحياء الجذور»، والتي تؤكد رسوخ العلاقات المصرية القبرصية اليونانية على مدار التاريخ.

وأوضحت مكرم، أنه تم الاتفاق على التعاون مع الجاليات وتشجيع آليات لتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز القيم المشتركة والمصالح الجماعية في الخارج، لتحقيق أفضل تعاون بشأن قضايا المغتربين، وعلى رأسهم الشباب والاستثمار في المستقبل.

مكرم: مذكرة التفاهم تضمنت تبادل الخبرات بين الدول الثلاث

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة، أن مذكرة التفاهم تضمنت التركيز على دعم جهود التعاون المشتركة لجاليات الدول الثلاث، بهدف الحفاظ على هويتهم الوطنية، وذلك من خلال الكيانات الممثلة لهم «الثقافية والاجتماعية، والنوادي الرياضية، وغيرها»، لتعميق العلاقات بين الشعوب، بالإضافة إلى تحفيز إقامة الفاعليات والاحتفالات بالمناسبات والعطلات الوطنية.

وشددت مكرم، أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع شعوب البحر المتوسط، واستعادة الجذور التاريخية والحضارية التي تؤكد تفرد وريادة الدولة المصرية، بجانب مجابهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم التعاون الاقتصادي بين الشعوب الثلاثة، وهو ما أثمرت عنه النسخ السابقة من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور-NOSTOS».

وتقدمت مكرم بالشكر إلى «فوتيس فوتيو» المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، و«كوستاس فلاسيس» نائب وزير الخارجية اليوناني، على هذا التعاون الكبير والتنسيق المستمر بشأن المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور».

مبادرة إحياء الجذور الأولى من نوعها على مستوى العالم

يذكر أن المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور»، قد أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

ونظمت النسخة الأولى في أبريل 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر بحضور رؤساء الدول الثلاث بمدينة الإسكندرية، كما نظمت النسخة الثانية للأطباء المصريين في إنجلترا بجانب الأطباء القبارصة واليونانيين في نوفمبر 2018، ووقعت اتفاقية توأمة بين الإسكندرية وبافوس في 2018، لتعظيم السياحة.

وأطلقت النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا.

لقاء 15 شابا برؤساء الدول الثلاث

أما المرحلة الثانية من اتفاقية التوأمة بين الإسكندرية وبافوس في 2019، لتشغيل خط طيران، وتعزيز التعاون الثقافي، واستقبال أول باخرة سياحية من قبرص بالإسكندرية وعلى متنها 500 سائح في (2019)، ونظم لقاء مع 60 شابا من قبرص واليونان، منتدى شباب العالم الثالث بشرم الشيخ 2019.

وجاءت النسخة الرابعة في زيارة لـ15 شابا من الدول الثلاث خلال شهر يوليو من العام الجاري، شمل لقاء رؤساء مصر وقبرص واليونان وزيارة أهم المعالم السياحية والتراثية، وإعداد مذكرة تفاهم بين المفوض الرئاسي القبرصي والخارجية اليونانية ووزارة الهجرة في أكتوبر 2021، للتعاون في مجال شئون المغتربين واتخاذ الموافقات اللازمة بشأنها.