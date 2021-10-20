محافظ أسيوط يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وأعمال تطوير حي شرق

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالمركز الصحي الحضري بالوليدية، اليوم، ضمن المراكز الطبية التي تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم بالاضافة الى المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل

واطمأن محافظ أسيوط على انتظام سير العمل ببرنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد وذلك للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة واتباع خطوط السير المحددة وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.

متابعة أعمال التطوير

وتفقد محافظ أسيوط أعمال تطوير شوارع وميادين حي شرق أسيوط وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وجهاز التجميل ومسئولي حي شرق، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الجمالي عليها بالإضافة إلى دهان أسوار وواجهات المنشآت الحكومية والعامة لتظهر بشكل جمالي يليق بها، واستهدفت الجولة متابعة أعمال التجميل بسور مديرية الصحة وشارع أحمد حسن الباقورى بمنطقة الازهر وميدان أسماء الله الحسنى.

إزالة التعديات

كما تابع اللواء عصام سعد محافظ حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والمجاري المائية وأملاك الري حيث تم إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز أسيوط ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة صور التعديات وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.