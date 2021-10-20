مواعيد القطارات الروسي من سوهاج.. الأول بعد منتصف الليل بـ25 دقيقة

تعتبر وسيلة السفر بالقطار من الوسائل الأكثر أماناً، ويفضل غالبية السكان بمحافظة سوهاج السفر بواسطة القطارات، سواء كانت مكيفة أو عادية، أو بواسطة القطار الروسي الجديد، ويبحث عدد كبير من المواطنين بسوهاج عن مواعيد القطارات من سوهاج إلى القاهرة، على موقع البحث «جوجل»، لمعرفة نوعية القطارات، سواء كانت ركاب عادية أو مميزة أو روسي أو مكيفة أو «vip».

ويستقل عدد كبير من المواطنين القطارات الروسية لرخص أسعارها، وانتظام مواعيدها في الوصول للمحافظة أو التحرك منها، ونقدم لقراء «الوطن» مواعيد القطارات الروسي التي تنطلق من محافظة سوهاج.

مواعيد القطارات الروسي من سوهاج إلى القاهرة برقم القطار

تنطلق اول رحلة للقطار الروسي من محافظة سوهاج الساعة 12 و25 دقيقة صباحاً بقطار رقم 1015، ويصل القطار إلى محطة رمسيس الساعة 7 و40 دقيقة صباحاً، أما الرحلة الثانية للقطار الروسي فتكون بالقطار رقم 1009 من محطة سوهاج في تمام الساعة الواحدة و25 دقيقة، ويصل محطة رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة 8 و25 دقيقة صباحاً، والقطار رقم 187 روسي ينطلق في تمام الساعة 2 و15 دقيقة صباحاً، ويصل رمسيس في تمام الساعة 10 و45 دقيقة، فيما ينطلق القطار 89 من رصيف سوهاج الساعة 4 و15دقيقة، ويصل القاهرة الساعة 11 و35 دقيقة.

أما القطار 1011 روسي فيتحرك من محطة سكك حديد سوهاج في تمام الساعة 5 و45 دقيقة، ويصل محطة رمسيس الساعة الواحدة و10 دقائق مساء،

مواعيد القطارات الروسي من سوهاج إلى أسوان برقم القطار

وبالنسبة للقطارات الروسي من سوهاج إلى أسوان، فتنطلق أول رحلة بقطار رقم 1010 قيام من محطة سكك حديد سوهاج الساعة 7 و25 دقيقة صباحاً، ويصل القطار أسوان الساعة 2 و30 دقيقة، وقطار 1004 روسي قيام الساعة 4 و45 دقيقة، وصول أسوان الساعة 11 و20 دقيقة، وقطار 1012 روسي قيام الساعة 3 و40 دقيقة، ووصول 8 و45 دقيقة، وقطار 1008 قيام الساعة 6 و15 دقيقة، وصول أسوان الساعة 12 و30 دقيقة.