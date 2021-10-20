جني الأرباح يقود مؤشرات البورصة للتراجع بشكل جماعي

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي، إذ هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.56%، بعد إغلاقه عند مستوى 11132.07 نقطة، بالتزامن مع بداية التداول على أسهم شركة «إي فاينانس».

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 2.72%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2413.56 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3390.16 نقطة متراجع بنسبة 2%.

فيما تراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» 2%، مغلقًا الجلسة عند 3390.16 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 3.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 593.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ 65.713 ألف صفقة.

كما شهدت الجلسة التداول على 203 سهمًا، إذ ارتفع 47 سهمًا فقط، فيما انخفض 105 أخرى، واستقر 51 سهمًا دون تغيير.

عيد: جني الأرباح يقود مؤشرات البورصة للهبوط

من جانبه، قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن تراجع المؤشر الرئيسي اليوم، جاء نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح واتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11000 نقطة، يؤهله إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11200 نقطة، وفي حالة عدم الاستقرار أعلاه مع استمرار عمليات جني الأرباح يستهدف المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الثاني وهو 10850 نقطة.

وتابع: «بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (ايجي اكس70)، فقد استمر في الأداء السلبي لأغلب الأسهم المقيدة به مع ارتفاع حدة التصحيح وجني الأرباح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، واستطاع أن يستقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2400 نقطة، وفي حالة انتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح العنيفة التي تشهدها أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم قرب مستويات الدعم الرئيسية ومعاودة الصعود مرة أخرى يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2460 ثم مستوى 2500 نقطة».

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 110.56 مليون جنيه للمصريين، و22.64 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 133.2 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 742.109 مليار جنيه، بمكاسب 8.5 مليار جنيه.

بداية التداول على إي فاينانس

واستقبلت البورصة المصرية، اليوم وافدًا جديدًا ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، كـ شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وسيتم تداولها تحت رمز (EFIH.CA).