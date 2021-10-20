هبوط جماعي بالبورصة المصرية في أول ظهور لأسهم «إي فاينانس»

شهدت الجلسة الأولى لطرح أسهم شركة «إي فاينانس» بالبورصة المصرية صباح اليوم الأربعاء، هبوطا جماعيا لمؤشرات البورصة، ليخسر رأس المال السوقي نحو 5,4 مليار جنيه، ويصل إلى 729 مليار جنيه بعد ساعة ونصف الساعة من بدء التداول اليوم.

أداء مؤشرات البورصة اليوم

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.13% ليهبط إلى مستوى 11,078.7 نقطة في تمام الساعة 11:40 صباحا، فيما سجل مؤشر «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان هبوطا بنسبة 7.44% ليهوي إلى مستوى 2,299.7 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 3,259.5 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 5.15% ليصل إلى 2,122 نقطة.

خبراء سوق المال يؤكدون نجاح الطرح.. والأسهم القيادية متماسكة

من جانبها، أكدت إيريني جمال، المحلل الفني بشركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، تراجع أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتةً إلى صعود سهم «إي فاينانس» بنسبة 40%، وتماسك الأسهم القيادية في المقابل، ما يؤكد نجاح الطرح في أولى جلسات تداوله.

واستبعدت «جمال»، توقف جلسة البورصة اليوم لمدة نصف ساعة، بحسب القواعد المنظمة عند حدوث تراجع بنسبة 5% لأي من الأسهم أو المؤشرات، لتعزي ذلك إلى كثافة مشتريات الأجانب على أسهم «إي فاينانس».

وأضافت أنّ تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى عدم قدرته على تجاوز خط الاتجاه الهابط الذي بدأ منذ 5 سبتمبر الماضي، وتوقعت اختراق المؤشر السبعيني لخط الاتجاه الصاعد عند تجاوزه لمنطقة الدعم الهامه عند مستوى 2,300 نقطة.

بدء التداول على أسهم «إي فاينانس» بالبورصة المصرية

يتزامن ذلك مع استقبال منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، الوافد رقم 241 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وسيتم تداولها تحت رمز (EFIH.CA)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة إي فاينانس وفرق العمل المسؤولة عن الترويج والطرح، وكذلك عدد من ممثلي الأطراف ذات الصلة بالسوق.

وجرى تغطية الطرح العام 61,4 مرة والخاص 6,8 مرة بإجمالي طلبات قيمتها 59,5 مليار جنيه، كما جرى طرح «إي فاينانس» بقيمة 5,8 مليار جنيه، وهو الطرح الأكبر في تاريخ البورصة برأس مال قيمته 22,4 مليار جنيه.

مدبولي: طرح «إي فاينانس» الأكبر في تاريخ البورصة المصرية

وفي ذلك السياق، تعهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالمضي في استكمال خطة الطروحات التي أعدتها الدولة، مشيرا إلى أنّ طرح «إي فاينانس» الأضخم في تاريخ البورصة المصرية، بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ المستثمرين غطوا طرح أسهم شركة «إي فاينانس» وبينهم مستثمرون أجانب كبار، بعضهم يستثمر في مصر لأول مرة.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، إنّ الطروحات العامة من خلال البورصات تسهم في توزيع منافع النمو الاقتصادي التي تحققه الشركات المدرجة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس»، أنّ الإقبال على الطرح يعكس ثقة مجتمع الأعمال المحلي والدولي في سلامة نموذج أعمال الشركة ونسعى لتعزيز تواجدنا واغتنام الطلب غير المستوفي على الحلول والخدمات الرقمية.