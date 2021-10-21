في ذكرى ميلاد الفنان حسن عابدين.. حكم عليه بالإعدام وأصيب بسرطان الدم

من فناني الزمن الجميل، استطاع أن يقدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، إنه حسن عابدين الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم الخميس، ورحل منذ سنوات طويلة، لكنه لازال موجود بأعماله الفنية، وفي التقرير التالي نعرض أهمها.

بداية حسن عابدين الفنية

بداية الفنان حسن عابدين كانت في مرحلة الشباب عام 1950؛ إذ انضم إلى فرقة المسرح العسكري والتي قدم معها عددا من العروض المسرحية الناجحة.

أهم أعمال حسن خلال مشواره الفني

- تعاون الفنان حسن عابدين مع الفنان الكبير يوسف وهبي، في مسرحية عام 1969، وهي «بنت الهوى»، من تأليف وإخراج يوسف وهبي، وتعتبر من أولى الأعمال الهامة التي قدمها خلال مشواره الفني.

- مسرحية «نرجس»، التي تعتبر من الأعمال الهامة التي قدمها، وكتبت شهادة ميلاد له برفقة جمهوره، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

- قدم ما يقرب من 100 عمل فني، منها «درب الهوى، ريا وسكينة، الأشقياء، فيفا زلاطا، وعلى من نطلق الرصاص»، ومن الأعمال المسرحية ​«عش المجانين، واحد لقى شقة، وع الرصيف»، والأخيرة كانت مع المخرج جلال الشرقاوي.

- كانت له تجارب في مجال الاذاعة، وقدم مع يوسف عوف حلقات إذاعية شاركتها فيها خيرية أحمد بعنوان «عجبي»، وقدم أيضا مع يوسف عوف وخيرية أحمد حلقات إذاعية أخرى بعنوان «مش معقول».

تطوع حسن عابدين في حرب فلسطين

- تطوع حسن عابدين، في حرب فلسطين عام 1948، تحت البطل أحمد عبدالعزيز، وأسر وحكم عليه بالإعدام مع الممثل إبراهيم الشامي، لكن زملائهم نجحوا في تحريرهما.

- توفى حسن عابدين فى صمت عام 1989، عن عمر ناهز 58 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.