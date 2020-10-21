26 تصريحا للفنان حسن عابدين: لعبت دور الأب وأنا عمري 10 سنوات

تحل اليوم ذكرى ميلاد قامة كبيرة من قامات الفن العربي هو الفنان حسن عابدين الذي قدم للفن المصري مجموعة هامة من الأعمال الخالدة في المسرح والسينما والتليفزيون. وتقدم "الوطن" أبرز 25 تصريحا للفنان حسن عابدين، التي صرح بها خلال مقابلات تليفزيونية سابقة.

1- نجيب الريحاني فنان متميز ولن ينتهي فنه عند جيل من عاصروه ولكنه باق وممتد لعشرات السنين.

2- مفيش حد امتداد لحد ومفيش فنان زي فنان، الإنسان عموما روح، وخاصة في الناحية الفنية فإحنا تأثرنا بروح الريحاني.

3- الربط بيني وبين نجيب الريحاني بسبب إن كلانا يأخذ من نفس الوعاء، فهو كان دائما ما يتناول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع المصري.

4- كل فنان مصري يسير على نفس النهج سوف يوصف بأنه يشبه الريحاني.

5- الريحاني كان كل همه فنيا مناقشة مشكلات مصر وكان يتميز بالصدق وده أكبر أنواع الأحساس.

6- اشتغلت في مسرح نجيب الريحاني وجلست في غرفته.

7- في اليوم الأول قفلت عليا الباب وحضرت قبل مدة من رفع الستار وقعدت أتأمل الغرفة وأتخيل ماذا كان يحدث في هذه الغرفة، مين الشخصيات التي كانت تزوره أو الموضوعات التي كانوا بيتكلموا فيها.

8- كنت باجي قبل رفع الستارة أشاهد الصالة من باب خلفي في المسرح أشوف أعداد المتفرجين فلقيت مدام أمال خيري صاحبة المسرح بتقولي حاجة غريبة جدا أن الأستاذ الريحاني كان بيفتح نفس الباب يبص على الصالة.

9- المسؤولون عن مسرح الريحاني كان في نيتهم إني يبقالي شرف إعادة بعض مسرحيات الأستاذ وجابوا لي مسرحيات مكتوبة بالقلم الرصاص بخط الأستاذ نجيب الريحاني والأستاذ بديع خيري.

10- قريت الكلام مقتنعتش قولت لهم مش معقول يكونوا هما اللي كتبوا الكلام ده.. أكدوا لي وحلفوا لي قولتلهم برضه مش مقتنع ده كلام خفيف ولا يحمل أي قيمة ولا معنى ورفضت تقديم الأعمال.

11- عرفنا الأستاذ نجيب من السينما لأن المسرحيات لم تصور ومع ذلك فقد صادف إعجابا شديدا من كل من شاهدوا أفلامه في السينما بكل مستوياتهم المثقف وغير المثقف وكل عموم الشعب العربي تأثر به من خلال السينما.

12- الوظيفة الحقيقية للفن تعرية مشكلات المجتمع.

13- الجملة الباسمة أسرع وصولاً من الجملة الباكية، لأن من السهل الواحد يبكي الناس لأنهم بطبيعتهم بيبكوا لكن إنهم يبتسموا ده هو الصعب.

14- أعتب على أي حد يعمل مسرحيات ويقلد أداء الريحاني، تقليد أداء شخصية يعتبر قصور فني.

15- يوجد موهوبون أفضل مني، فيه اللي تحت السطح فيهم مئات وألوف من الموهوبين واللي فوق السطح نسبة قليلة صادقة وموهوبة والباقي مزيف.

16- كيف زيف الباقي؟ أنا معرفش إزاي.. لكن هي فقاقيع وصلت إلى السطح وأصبحت تملأ الآذان، والأضواء مسلطة عليها بشكل واضح وده بيبقى حظ ونصيب لكن لما كل واحد بياخذ حظه الحقيقى بيبقى شىء أوقع.

17- مشواري الفني بدأ معايا من عمر أربع سنوات كان عندنا في مدارس زمان حاجة اسمها الروضة وابتدائي وثانوي.

18- في الروضة كان فيه حصة اسمها المحفوظات كانت عبارة عن محادثة تدور بين حيوان وحيوان، ومدرستي في المادة دي كان اسمها أستاذة فاتن كانت دايما تقول لي قول المحادثات الموجودة في الكتاب وتقول لزمايلي بعد ما أخلص صقفوله، كلمة صقفوله دي سحرتني واستمريت.

19- لعبت دور الأب وأنا عمري 10 سنوات على خشبة مسرح مدرستي الابتدائية في بني سويف.

20- لعبت دور الأب وأنا عمري 20 سنة وكانت بنتي أمينة رزق وجوزها يوسف وهبي ياعني كان بيقول لي يا عمي وأقول له يا ابني.

21- أبويا منعني من السفر للقاهرة ودخول الجامعة، لأن واحد صاحبه قال له إني هدخل معهد التمثيل، وشغلني في "الغيط" عنده أشرف على المزارعين علشان أيأس من فكرة التمثيل.

22- أثناء زيارة فرقة اسمها المسرح العسكري لبني سويف وكانوا بيعرضوا مسرحية اسمها كرباج أفندينا، وكانت شخصية بطلها المجاهد الكبير أحمد عرابي باشا اللي ثار في وجه الملك.

23- شاهدت العرض وحسيت إن البطل كان لا يصلح للدور وتمنيت أداء الدور.. سألت مدير الفرقة انتو مين؟ قال إحنا مجموعة من الموظفين الموهوبين وعرفت إني لازم أكون موظف علشان انضم للفرقة.

24- ذهبت لوالدي وأقنعته إني عاوز اتوظف قالي هتتوظف بالتوجيهية؟ قولت له آه.

25- بعد فترة اتوظفت بالتوجيهية في محكمة بني سويف، مجرد ما تسلمت جواب الوظيفة تقدمت للمسرح العسكري.

26- سوء حظي إني قابلت الممثل اللي كان بيقوم بالدور بتاع أحمد عرابي وهو الزميل العزيز محمود صبحي وقولت له أنا عاوز أقدم الدور لأن اللي قام بيه معجبنيش ومكنتش واخد بالي إني بكلم الممثل اللي قام بالدور فتسلم مني الأوراق وقالي هنبقى نتواصل معاك وطبعا متواصلش.