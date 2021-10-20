الصحة العالمية ترفض اعتماد لقاح «كوفاكسين» الهندي: غير آمن وليس فعالا

رفضت منظمة الصحة العالمية اعتماد لقاح «كوفاكسين» الهندي المضاد لفيروس كورونا، وأوضحت أنها كانت تتوقع معلومات إضافية من شركة «بهارات» للتكنولوجيا الحيوية الهندية بخصوص جرعة هذا اللقاح، لكنها لا تستطيع التقليل من شأن جهود هذه الشركة في تصنيع اللقاح قبل التوصية بلقاح للاستخدام الطارئ.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أنه يجب تقييم اللقاح بدقة للتأكد من أنه آمن وفعال.

«الصحة العالمية»: نقيم اللقاحات بدقة للتأكد من أنها آمنة وفعالة

وقالت منظمة الصحة العالمية، في سلسلة من التغريدات عبر موقعها الرسمي على «تويتر»، إنها تدرك أن العديد من الأشخاص ينتظرون توصية منظمة الصحة العالمية بإدراج كوفاكسين في قائمة استخدام اللقاحات المعتمدة من قبل المنظمة، لكن يجب تقييم هذه اللقاحات بدقة للتأكد من أنها آمنة وفعالة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن شركة «بهارات» للتكنولوجيا الحيوية تقدم بيانات إلى منظمة الصحة العالمية على أساس متجدد، وقد راجع خبراء منظمة الصحة العالمية هذه البيانات، موضحة أن المنظمة تتوقع معلومات إضافية جديدة حول اللقاح، وستكمل منظمة الصحة العالمية والمجموعة الاستشارية الفنية التقييم والتوصل إلى توصية نهائية بشأن ما إذا كان سيتم الموافقة على لقاح كوفاكسين أم لا.

النظر في قائمة استخدامات الطوارئ للقاح 26 أكتوبر

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى الإطار الزمني لإجراء «EUL» الخاص بها يعتمد على مدى سرعة الشركة التي تنتج اللقاح، ومدى قدرتها على توفير البيانات المطلوبة لمنظمة الصحة العالمية لتقييم جودة اللقاح وسلامته وفاعليته ومدى ملاءمته للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وجاءت تغريدة منظمة الصحة العالمية بعد يوم من قول كبير علمائها، سوميا سواميناثان، إن المجموعة الاستشارية الفنية للوكالة ستجتمع في 26 أكتوبر للنظر في قائمة استخدامات الطوارئ للقاح كوفاكسين الهندية التي يتم استخدامها في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا داخل البلاد.