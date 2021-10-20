جامعة سوهاج: التطعيم ضد كورونا شرط دخول الجامعة أول نوفمبر

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، في لقاء أكاديمي وإعلامي نظمته كلية الآداب، على هامش اختبارات القدرات للمتقدمين للالتحاق بقسم الإعلام، حضره الدكتور كريم مصلح عميد الكلية، والدكتور محمد توفيق وكيل الكلية والدكتور فاطمة الزهراء رئيس قسم الإعلام وعدد من الهيئة التدريسية للقسم .

عبدالخالق: التحول الرقمي أحد أهم الركائز الأساسية للقيادة السياسية

وخلال اللقاء أوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن التحول الرقمي أحد أهم الركائز الأساسية للقيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة للاستثمار في البشر، لمواكبة التطور العالمي في مجال التعليم، وأحد أهم أولويات وزارة التعليم العالي في استراتيجياتها المختلفة .

وأشار «عبدالخالق»، أنه ناقش خلال الفترة القريبة الماضية مع الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجميع عمداء الكليات، كل البدائل المحتملة للكتاب الالكتروني نتيجة وجود بعض العقبات التي تحول دون استخدامه من قبل جميع الطلاب، حيث كشف عبد الخالق عن تعاقد الجامعة مع شركات تقنية متخصصة تمنح الطلاب شرائح انترنت بأجر رمزي شهريا تكفي للاستذكار في الكتاب الالكتروني، و كذلك إمكانية منح أجهزة موبايل بأسعار مخفضة كبديل لجهاز الكمبيوتر .

وأكد رئيس الجامعة، أنه لا عودة للكتاب الورقي مرة أخرى، مناشدا الطلاب بسرعة الدخول على الروابط المخصصة لتحميل الكتب الدراسية، لأن الأمر مرتبط بأعمال السنة أيضا التي تتم بنفس الطريقة الالكترونية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الطالب الذي لا يتعامل مع الكتاب الالكتروني لا يمكنه أن يتعامل مع اختبارات أعمال السنة، وطالب الأساتذة بتوعية الطلاب داخل المحاضرات بهذا الأمر .

وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة احرزت إنجازا غير مسبوق في زيادة عدد الغرف لاستيعاب أكبر قدر من تسكين الطالبات، عبر تأجير مبنى المغتربات وجاهزية 200 سرير خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى إمكانية تجهيز مباني جديدة مع بداية نصف العام الدراسي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة .

وناشد رئيس الجامعة الطلاب والأساتذة والجهاز الإداري سرعة التطعيم ضد كورونا والانتهاء من الإجراءات الوقائية لمنع العدوى قبل أول نوفمبر، موضحا أنه لن يسمح بالدخول للجامعة إلا من تم تطعيمه .