منع الطلاب من دخول جامعة الإسكندرية دون التطعيم بلقاح كورونا.. 14 نوفمبر

حددت جامعة الإسكندرية، آخر موعد للسماح لطلاب وطالبات الجامعه للدخول إلى أروقة الكليات دون الحصول على لقاح كورونا المستجد، حيث سيتم السماح للطلاب بدخول الكليات حتى 14 نوفمبر، وبعدها سيتم منع الطالب الذي لم يتلق لقاح كورونا من الدخول.

آخر موعد لتلقى اللقاح فى جامعة الإسكندرية

وشدد الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة توعية الطلاب بسرعة تلقي اللقاح في موعد أقصاه 14نوفمبر المقبل، لتجنب حظر الدخول لمباني الجامعة وذلك بناء على قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحظر الدخول للمنشأت الحكومية لغير متلقي اللقاح، في موعد أقصاه 15 نوفمبر المقبل.

وأشار خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، اليوم، إلى ضرورة التوعية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة، مشدداً على كافة الإجراءات التي أتخذتها جامعة الإسكندرية، للتسهيل على الطلاب في دفع المصروفات، من خلال الدفع الإليكتروني، وقدم الشكر لكافة الكليات التي نظمت حفلات التخرج بهذا الشكل الحضاري الذي يليق بجامعة الإسكندرية، وأعادت الروح بعد غياب استمر لمدة عامين.

الأنشطة الطلابية في جامعة الإسكندرية

كما وجه بضرورة التوسع في الأنشطة الطلابية بين كليات الجامعة، لبث الروح المشاركة بين طلاب جامعة الإسكندرية، وهنأ كلية الطب بصدور القرار الوزارى الخاص بإنشاء الدرجة المشتركة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية وكلية الطب جامعة مانشيستر.