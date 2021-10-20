الصحة العالمية: فيروس كورونا مستمر لفترات طويلة واللقاحات لا تقضي عليه

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الحقيقة المؤسفة أن كل المعطيات تشير إلى بقاء الفيروس حتى لو تم تطعيم جميع السكان في العالم، ومن خلال التجارب والدراسات التي أجريت في علم الفيروسات فأن المتوقع بقاء فيروس كورونا على غرار فيروس الإنفلونزا الموسمية لفترات طويلة حتى التعرف على ماهية الفيروس وطرق نشأته وعندها يتم التعرف على سبل القضاء عليه.

بقاء الفيروس من عدمه يتوقف على فاعلية اللقاح وعدم الإصابة بفيروس مرة أخرى

وأضاف المنظري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات والتجارب التي تجرى حول هذا الموضوع تتوقف على مدى فاعلية الأجسام المضادة دون الضرر بجهاز المناعة لدى الأشخاص.

وأكد المنظري، أن المنظمة لم تتوصل إلى آلية استمرار تطعيم المواطنين باللقاح من عدمه بصورة مستمرة في حالة استمرار جائحة كورونا، ولكن إذا أثبت الدراسات نتائج إيجابية وعدم تؤثر الجهاز المناعي لدى الأشخاص، سيتم الموافقة على تلقي لقاح كورونا بصورة مستمرة.

أعراض لقاح كورونا تزول بعد يومين وجميع اللقاحات المعتمدة

وتابع المنظري، أن اللقاحات لا تقي من الإصابة بفيروس كورونا بل تقلل من الأعراض المصاحبة في حالة الإصابة بكورونا، وتساعد الأجسام المضادة في التصدي لقوة الفيروس وتعمل على تحجيمه، مؤكدًا أن الأعراض التي تظهر عقب الحصول على اللقاح لا تدعو للقلق أو الخوف وتزول بعد يومين.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية تساعد على تقليل الإصابة

وطالب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تساعد على تقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا، وارتدا الكمامة طوال فترات اليوم، بجانب غسيل اليدين بصورة مستمرة وفقًا للطرق الصحية المتفق عليها، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي.

وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، من عدم التهاون مع فيروس كورونا وأن اللقاحات لا تقي تمامًا من الفيروس ولكن تقلل من المضاعفات المصاحبة في حالة الإصابة.