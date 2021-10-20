وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» موعد تسليم كتب العلوم للمدارس الحكومية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى توزيع جميع الكتب الدراسية للعام الدراسي 2021-2022 للمدارس الحكومية، ما عدا كتاب العلوم للصف الرابع الابتدائي.

وأضاف وزير التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنه سيجري توزيع كتب العلوم على المدارس الحكومية خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت توزيع كتب العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية للمدارس التجريبية والخاصة والدولية، من أمس الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

الانتهاء من تدريب 80 ألف معلم على مناهج رابعة ابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تدريب ما يقرب من 80 ألف معلم على المناهج الدراسية الجديدة للصف الرابع الابتدائي بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، إذ جرى تدريب المعلمين في تخصصات الرياضيات والعلوم بالتعاون مع مؤسسة ديسكفري، ومعلمي الدراسات الاجتماعية والمجالات المهنية، بالتعاون مع شركة ناشيونال جيوجرافيك وخبراء مركز المناهج.

التعليم تنتهي اليوم من تدريب معلمي اللغة العربية

وأكدت وزارة التعليم أنه جرى الانتهاء من تدريب 62 ألفا و691 من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية من جميع المديريات كالتالي:

- إعداد 512 من مدربي المدربين من كل نوعيات التعليم الفني «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي».

- تدريب 28095 من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على الجدارات المهنية.

- تدريب 29792 من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على مهارات تقييم الطلاب المطورة، وفقًا للحقائب التدريبية الخاصة بذلك، التي جرى إعدادها من خلال كوادر التعليم الفني الذين جرى إعدادهم لهذا الشأن.

فيما انتهت وزارة التعليم، اليوم، من تدريب معلمي وموجهي اللغة العربية على نظام التعليم الجديد للصف الرابع الابتدائي اليوم، مؤكدة أن هذا التدريب استكمال للجهود التي يجري بذلها بخطة تدريب جديد لمعلمي الصف الرابع الابتدائي.