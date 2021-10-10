مصروفات المدارس الحكومية 2021 وطريقة الدفع.. «شرط لاستلام الكتب»

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن مصروفات المدارس الحكومية 2021، وطرق الدفع، التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2021، بعد انتظام الدراسة اليوم، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، خاصة بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، بعدم تسليم الكتب المدرسية، لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية.

طريقة دفع مصروفات المدارس الحكومية 2021

وحددت وزارة التعليم، طريقة دفع مصروفات المدارس الحكومية 2021، بمكاتب الهيئة القومية للبريد، على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على رقم 0125112000283818، بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بعد الحصول على إيصال سداد مصروفات المدارس، يجب الاحتفاظ به لتسليمه في المدرسة.

طباعة كشوف بيانات أبناء العاملين والفئات المعفاة من المصروفات

طالبت وزارة التربية والتعليم، مسؤولي وحدات المعلومات في المدارس، باستكمال إجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبيانات الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية، ومراجعة وتسجيل بيانات الطلاب عن طريق التطبيق الإلكتروني المعد خصيصاً لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات التلاميذ بالمدارس على بوابة مركز المعلومات بالوزارة، مؤكدة ضرورة طباعة كشوف بيانات أبناء العاملين والفئات المعفاة من المصروفات الدراسية.

مصروفات المدارس الحكومية 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021، كما يلي:

- 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

- 200 جنيه لصفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.