وزير التعليم يكشف موعد توزيع كتب اللغات للصف الرابع الابتدائى

مع انتهاء الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد 2021، يبحث الكثير من أولياء الأمور علي موعد توزيع كتب اللغات للصف الرابع الابتدائي، والتي تشمل «كتب العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية» لجميع المدارس بأنواعها مثل التجريبية والخاصة لغات والقومية.

وزير التعليم: توزيع كتب اللغات للصف الرابع الابتدائي وحتي الأسبوع القادم

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد توزيع كتب اللغات للصف الرابع الابتدائي، مشيرًا إلى أنه بدا توزيعها أمس الثلاثاء بالمدارس التجريبية والخاصة لغات والقومية وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وأن باقي الكتب متوفرة بجميع المدارس.

شوقي: تأخير توزيع كتب اللغات لتأخر وصول المراجعة النهائية

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب تأخر توزيع كتب اللغات للصف الرابع الابتدائي، يرجع إلي أن هذه المدارس تتسلم «بوكيه» متكامل حيث كتب العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية، مؤكدًا أن تأخير توزيع الـ«بوكيه» يعود لتأخر وصول المراجعة النهائية لكتب العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أنه تم الانتهاء من المراجعة النهائية لكتب العلوم والرياضيات وبدأ توزيعها بداية من أمس الثلاثاء.

أدوات التقييم والاختبارات للصف الرابع الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أدوات التقييم للصف الرابع الابتدائي، ومواعيد الاختبارات والتي ستكون عن طريق:

1- الاختبارات تشمل ثلاثة أختبارات «الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي».

2- المهام الأدائية.

3- المواظبة على الحضور.

4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.