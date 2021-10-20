شوقي يكشف لـ«الوطن» سبب تأخر تسليم المدارس باقي كتب الصف الرابع الابتدائي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسباب تأخر تسليم الكتب الصف الرابع الابتدائي، قائلاً: إن جميع المدارس بمصروفات بأنواعها مثل التجريبية والخاصة لغات والقومية تتسلم «بوكيه» متكامل حيث كتب العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية، وهذا بدأ توزيعه اليوم الأربعاء وإلى نهاية الأسبوع القادم.

وزير التعليم: تأخير توزيع البوكية لتأخر وصول المراجعة النهائية لكتب العلوم والرياضيات

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تأخير توزيع الـ«بوكيه» يعود لتأخر وصول المراجعة النهائية لكتب العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية، بينما كل الكتب الأخرى متوفرة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتظار حتى تم الانتهاء من مراجعة كتب العلوم والرياضيات وهو ما تم فعلًا وبدأ توزيعهم بداية من أمس الثلاثاء.

مناهج الصف الرابع الابتدائي تهتم بتنمية المهارات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022، يهتم بتنمية المهارات بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وتمت إضافة مواد جديدة مثل مادة تنمية المهارات ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطورات الراهنة، لافتة إلى أنه تم توفير الكثير من المنصات الرقمية بهدف تدريب الطلاب على فهم مخرجات التعلم.

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022 يشمل المواد الآتية:-

مادة الدراسات الاجتماعية.

- مادة الرياضيات.

- مادة اللغة العربية.

- مادة العلوم.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect».

- مادة التربية الموسيقية.

- أنشطة التوكاتسو.

- مادة المهارات المهنية.

- مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- مادة التربية البدنية والصحية.

- مادة القيم واحترام الآخر.

- مادة التربية الدينية «الإسلامية أو المسيحية».

- مادة التربية الفنية.

- مادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus» للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.