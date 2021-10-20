حفل تخريج كلية الشرطة.. دفعة جديدة من حماة الوطن

تشهد أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها، إذ تعد صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن.

الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن أكاديمية الشرطة ملحمة الوطنية وتواصل رسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، والأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة.

ولفت البيان، إلى أن حفل تخريج كلية الشرطة من كل عام، شاهد على ما حققه الضباط الجدد المستوى العالي في الجانب العلمي والتدريب البدني الذي يؤهله للقيام بمهام عمله بدقة وإتقان.

حفل أكاديمية الشرطة بحضور السيسي

بدأ حفل أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بكلمة ترحيب من اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الذي قال إنه يتم تطوير برامج التدريب ليكون الخريج على درجة عالية من الكفاءة لمواكبة كافة التطورات في حفظ الأمن والأمان.

عروض الدراجات الهوائية في حفل تخريج كلية الشرطة

وشارك طلاب السنة الثانية بكلية الشرطة في عرض الدراجات الهوائية، ورسموا على الأرض نجمة تشير إلى رتبة الملازم الخريج الحديث في الكلية، كما شاركت أيضًا مجموعات من تدريبات قتالية متقدمة في فنون القتال والدفاع عن النفسي؛ من أجل رفع الكفاءة البدنية والقتالية.

وشارك الطلاب بعروض كثيرة خلال الحفل المقام حاليًَا، ومنها تدريب رأس السهم لتقوية عضلات الساقين والبطن والذراعين؛ لكيفية السيطرة على الخصم من الخلف.

مهارات خاصة للدفاع عن النفس

واستعرض الطلاب مهارات فائقة في فنون الدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم خلال حفل تخريج كلية الشرطة.