مصطفى الفقى يطالب بإحداث ثورة تشريعية لتمكين المرأة: استقرار للمجتمع

طالب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بإحداث ثورة تشريعية لحماية المرأة العربية وتمكينها وتعزيز مكتسباتها على كافة المستويات، مشددا على أن إصدار التشريعات اللازمة لحماية المرأة سينعكس على الأسرة بأكملها ومن ثم سيحقق الاستقرار للمجتمع.

«الفقي»: تجديد الخطاب الديني لتصحيح التفسيرات المغلوطة عن المرأة

وقال «الفقي»: «التنظيمات الإرهابية والجماعات وضعت تفسيرات مغلوطة لبعض النصوص المتعلقة بحقوق المرأة، وهو ما يبرز أهمية تجديد الخطاب الديني من أجل فهم النصوص الفهم الصحيح»، مشيرا إلى أهمية الدعوة التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتجديد الخطاب الديني.

«الفقي»: تمكين المرأة إرادة سياسية من الدرجة الأولى

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية: «قضية تمكين المرأة هي إرادة سياسية من الدرجة الأولى، وتبدأ من رؤية الحاكم المستنير والنظام المفتوح يساعد المرأة على أداء دورها وتمكينها في كافة المجالات».

وثمن «الفقي» الخطوات التي اتخذتها العديد من البلدان العربية في قضية تمكين المرأة، مطالباً بالبناء على تلك الخطوات من أجل تعزيز المكتسبات التي حصلت عليها المرأة العربية خلال الفترة الأخيرة.

جاءت تلك التصريحات خلال محاضرة ألقاها الدكتور مصطفى الفقي ضمن الدبلومة التطبيقية التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي تحت عنوان «المرأة العربية والمستقبل»، وذلك بحضور عدد كبير من عضوات المجالس والبرلمانات العربية.