التحفظ على هاتف طالبة الهرم المنتحرة بعد اتهام لاعب كرة بابتزازها بصور

قررت جهات التحقيق في واقعة انتحار طالبة الهرم، التحفظ على هاتفها لفحصه، بعد أن اتهمت أسرتها، لاعب كرة شاب في نادي شهير ويدرس أيضًا في إحدى أكاديميات الطيران، بابتزاز الطالبة بصور خاصة لها، وأن الضغوط التي مارسها الشاب على الفتاة بتهديدها بالفضيحة على منصات التواصل الاجتماعي ونشر صورها في حالة عدم إرسال صورها وقت الاستحمام له سينفذ وعده، وأن الفتاة انتحرت للهروب من تلك المضايقات.

طالبة الهرم المنتحرة رفضت إرسال صورها العارية

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة رفضت الرضوخ لطلبات صديقها عندما طلب أن ترسل إليه صورها العارية حتى يتوقف عن تنفيذ تهديده لها وأن الطالبة يسئت من محاولات إقناع صديقها بالتخلي عن تلك الفكرة فلجأت إلى الانتحار من شرفة منزل أسرتها يوم الاثنين الماضي، وانتقلت بعدها أجهزة الأمن واستدعت سيارة الإسعاف ونقلت جثمان الفتاة إلى مشرحة زينهم تنفيذًا لقرار النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا.

رسائل فاضحة وابتزاز طالبة الهرم

وقالت مصادرأمنية وقضائية، إن جهات التحقيق تفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها وتراجع الرسائل المتبادلة مع الشاب «أحمد.ن»، لأنه كان صديقها في الأشهر الأخيرة وتطورت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية وأن الشاب طلب من الفتاة صورها الخاصة وأنها استجابت له وبعدها طلب منها صورًا فاضحة، لكنها توقفت ورفضت، فما كان من صديقها إلا أن هددها بالفضيحة ونشر صورها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن جهات التحقيق تفحص الرسائل المتبادلة بين الشاب والطالبة لاتخاذ إجراء قانوني بحقه في حالة ثبوت تهمة الابتزاز للطالبة وأن تلك الرسائل كانت سببًا في الانتحار، وستكشف تفاصيل الواقعة خلال الأيام المقبلة.