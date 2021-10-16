استخراج «هاتف محمول» من معدة مريض في مستشفى أسوان الجامعي

نجح فريق طبي بمستشفى أسوان الجامعي من إنقاذ حياة مريض بعد استخراج هاتف محمول «موبايل»، من معدته، بعملية جراحية تتم للمرة الأولى داخل المستشفى.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفى استقبل مريضا يتألم بشدة، وأمر الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، باتخاذ كل أوجه الرعاية الطبية للمريض، فأجريت له أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فوراً لإنقاذ حياة المريض.

طاقم الجراحة

وعلى الفور قام طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي، والمكون من الدكتور أيمن مندور مدرس الجراحة العامة، والدكتور محمود حسانى، والدكتور علاء ياسين، والدكتور محمد صلاح، وعاونهم أكرم جعفرى، تمريض العمليات، بإجراء عملية جراحية عاجلة للمريض، حيث تم استخراج جسم غريب من معدته، تبين أنه «هاتف محمول».

حالة من الضحك بين الفريق الطبي

وقال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إنه أصيب والطاقم الطبي الذي أجرى العملية بحالة من الضحك، بعدما قاموا باستخراج الهاتف المحمول من معدة المريض وهي تعد الواقعة الأولى من نوعها داخل المستشفى.

وبحسب بيان المستشفى، أكد المريض أنه قام بابتلاع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته ما أدى إلى حجب الطعام، إلى أن أنقذه الأطباء موجها شكره لفريق الجراحة الطبي وإدارة المستشفى الجامعي بأسوان.