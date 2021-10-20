نيابة الغربية تأمر بانتشال وتشريح جثة طالب غرق في ترعة بسمنود

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق الكلية بمحافظة الغربية، توجيهات عاجلة إلى رئيس نيابة مركز سمنود، اليوم الاربعاء، بضرورة تكليف الجهات المعنية باستخراج جثمان طالب لقى مصرعه غرقاً في مياه ترعة قرية «محلة زياد»، بنطاق مركز سمنود.

النيابة العامة تأمر بتشريح جثة الطالب عقب انتشالها من ترعة سمنود

ودفعت الأجهزه الأمنية بقوات من الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطالب من مياه ترعة «محلة زياد»، وبالفعل، تمكنت من انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى سمنود، حيث جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالب أثناء الاستحمام بمياه بحر شبين، في قرية «محلة زياد»، بدائرة المركز.

التحريات الأمنية تكشف تفاصيل غرق طالب في ترعة سمنود

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد سامح عمران، رئيس مباحث مركز شرطة سمنود، عن أن الجثة لطالب يُدعى «عبد الحي أ. ج.»، 12 سنة، طالب، تعرض للغرق أثناء قيامه بالاستحمام في الترعة.

شهود عيان: مصرع طفل غرقاً في مياه ترعة «محلة زياد»

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية، أن الطفل لقى مصرعه غرقاً أثناء لهوه برفقة عدد من زملائه في الترعة، بسبب عدم إجادته السباحة.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.