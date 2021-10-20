نيابة بورسعيد تخلي سبيل طالب طعن زميله بعد تصالحهما

أمرت النيابة العامة في بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل طالب اعتدى على زميله بسلاح أبيض «مطواة»، بالمدرسة الميكانيكية الصناعية في منطقة الحرية، بحي المناخ، كما قررت حفظ التحقيقات في الواقعة، بعد تصالح الطرفين.

التحريات تظهر تسلل طالب إلى سور المدرسة لطعن زميله

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بقسم شرطة المناخ، أن الطالب «كريم م.»، بالصف الثاني بمدرسة الزخرفية الصناعية، نشب بينه وبين «يوسف ع. ن.»، 17 سنة، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الميكانيكية الصناعية المجاورة، وعلى أثر ذلك، قام الأول بتسلق سور المدرسة الميكانيكية المتواجد فيها غريمه، في التاسعة من صباح اليوم.

ووصل الطالب إلى ورشة السيارات، ونادى على «يوسف»، من داخل الورشة، فخرج له الطالب، فما كان من المتهم إلا تسديد طعنة نافذة في جانب المجني عليه، الذي سقط على الأرض، وأثناء محاولة الطالب الفرار، تمكن أمن المدرسة من اللحاق به والقبض عليه، وتحفظوا على المطواة بحوزته، واستدعوا رجال الشرطة لاستلامه، كما استدعوا سيارة إسعاف لنقل الطالب المصاب إلى مستشفى السلام بورسعيد.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطاراً بالحادث

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من إسعاف بورسعيد، يفيد بوصول طالب إلى مستشفى السلام بورسعيد، التابعة للتأمين الصحي الشامل، عن طريق الإسعاف في حالة غير مستقرة ونزيف مستمر، إثر إصابته بطعنة نافذة في جانبه الأيسر.

وتمكن الطاقم الطبي بالمستشفى من وقف النزيف، وتقديم الإسعافات اللازمة له حتى استقرت حالة الطالب.

وانتقل رجال البحث الجنائي إلى المدرسة، فور تلقيهم البلاغ، وتم ضبط الطالب الذي قام بطعن زميله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم التحفظ عليه قيد التحقيق.

كما انتقل الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى المدرسة محل الواقعة، وشدد على ضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي مع الطالب المتسبب في الواقعة، ومن المقرر أن تعقد جمعية عمومية طارئة، مكونة من الاخصائيين الاجتماعي والنفسي، ومدير ووكيل المدرسة الزخرفية، لبحث تطبيق العقوبة المقررة عليه، ضمن لائحة الانضباط المدرسي.