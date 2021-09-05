طعن زميله بخنجر.. حبس طالب «خناقة الفيسبوك» بالأقصر 4 أيام للتحقيق

قررت نيابات الأقصر، اليوم الأحد، حبس طالب تعدى على زميله بخنجر، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبدأت الواقعة بنشوب مشادة كلامية بين طالبين بمدينة الأقصر من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتطور الأمر إلى التراشق بالألفاظ بينهما، ثم وقوع مشاجرة بينهما اُصيب أحدهما، بينما لقي الآخر حتفه عقب طعنه باستخدام خنجر صغير، ولفظ أنفاسه قبل وصوله مستشفى الكرنك الدولي.

وصول طالب جثة هامدة لمستشفى الكرنك الدولي

تعود الواقعة إلى أمس السبت، حيث ورد بلاغًا لقسم شرطة الأقصر من مستشفى الكرنك الدولي بوصول «م.ج»، طالب، يبلغ 15عامًا من العمر، ومقيم في دائرة القسم، بوفاته نتيجة أداء ضرب باستخدام آلة حادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، وتحديدًا، رجال المباحث ببندر الأقصر، لمكان الواقعة ومنزل الطالب المجنى عليه، حيث اتهمت والدة طالب آخر«ز.م»، طالب يبلغ 15عامًا، وهو مقيم بدائرة المركز أيضًا، بطعن ابنها باستخدام حالة حادة نتيجة وقوع مشاجرة بينهما، ونتج عنه وفاته.

الأجهزة الأمنية تُجري التحريات اللازمة

وعقب سماع أقوال والدة الطالب المجني عليه، وإجراء التحريات اللازمة تحت إشراف مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد، وبمعاونة ضباط البحث الجنائي، تم ضبط المتهم وهو طالب أيضًا، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وهو عبارة عن«خنجر صغير».

عقب القبض على المتهم، أعترف وأقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زميله الآخر على«فيسبوك»، نتج عنها تطورها لخلافات ثم مشاجرة بينهما، قام على إثرها بطعن المجني عليه بإستخدام خنجر كان يمتلكه، وتوفى في الحال، وجرى عرض المتهم على النيابة عقب تحرير محضرًا رسميًا بالواقعة، ثم عرضه على النيابة لتولي التحقيقات والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.