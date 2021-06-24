بعد طعن طالب لزميله.. عميد «هندسة منوف»: كيف دخلت السكين إلى الجامعة؟

أكد الدكتور أيمن السيد، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، التابعة لجامعة المنوفية، أنه فوجئ بواقعة قيام طالب بطعن زميله أثناء أداء الامتحان داخل الكلية، مستخدماً «سكين»، اليوم الخميس، مؤكداً أن الواقعة محل تحقيق، وسيتم عرض بمذكرة لها علي رئيس الجامعة، ثم إحالة الواقعة إلي مجلس تأديب.

وأضاف عميد كلية الهندسة الإلكترونية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يعلم كيف استطاع الطالب إدخال السكين المستخدم في الواقعة إلى الحرم الجامعي، متعجباً من ترك الطلاب الامتحان ليتشاجرا مع بعضهما، مؤكداً أنه أطمأن على الطالب المصاب في المستشفى، وحالته الصحية مستقرة، ويخضع لإشراف طبي كامل من أطباء مستشفى منوف العام.

وأكد مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على الطالب المتهم، وجرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولازالت التحقيقات جارية في نيابة منوف، مشيراً إلى أن الطالب المتهم أكد أنه تعرض للتنمر من قبل الطالب المصاب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النيابة انتقلت إلي مكان الواقعة في كلية الهندسة، واستدعت عدد من الشهود والطلاب، لسماع أقوالهم في الواقعة ومعرفة ملابساتها، كما تم ضبط السكين المستخدم في الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بإصابة طالب بعدة طعنات علي يد صديقة أثناء امتحان اليوم في كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.