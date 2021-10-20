أستاذ قانون بأكاديمية الشرطة: نجحنا في اقتلاع جذور الإرهاب بشكل قوي

قال اللواء نبيل حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، اليوم، إن الدولة المصرية من خلال الجيش والشرطة نجحت في اقتلاع جذور الإرهاب بصورة طيبة وقوية يشعر بها القاصي والداني، شهدها العالم كله.

الشرطة قادرة على نشر الأمن

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن الوضع الاقتصادي الجيد والجمهورية الجديدة المحققة حاليا لم نستطع الوصول إليها إلا من خلال جهاز أمني قوي قادر على نشر الأمن والأمان في ربوع مصر، وطلاب كلية الشرطة يتلقون ما يؤهلهم لأداء دورهم في حماية الوطن.

تطوير جهاز الشرطة

وأوضح أنه لا يوجد تنمية أو استقرار إلا بوجود استقرار أمني داخلي، وهناك الكثير من الأعباء الملقاة على عاتق جهاز الشرطة خاصة بعد افتتاح الكثير من الطرق الجديدة، والذي استطاع تطوير نفسه ومواكبة التطورات التي شهدتها مصر.

ولفت إلى أن المناهج الدراسية في كلية الشرطة تتضمن تدريس مبادئ حقوق الإنسان، كما أن الشعب المصري يشاهد بنفسه تطوير ملحوظ وغير مسبوق بكل معاني الكلمة في كل القطاعات، كما أن كافة أجهزة الدولة ملتزمة بمواكبة هذا التطور العصري والغير مسبوق.

وأكد أن هناك تطورا كبيرا في الكم والكيف من خريجي كلية الشرطة، حيث أنها باتت تحتوى حاليا على الضباط المتخصصين من كل التخصصات كالمهندسين والصيادلة وعلم النفس الاجتماعي وكافة التخصصات، متابعا: «شوفنا كلنا النهاردة كفاءة الخريجات وعددهم الواضح ومهاراتهم التدريبية التي كانت واضحة أمام الشعب المصري كله».

وتابع: «منظومة الأمن في مصر قادرة على مواكبة التطور الذي يحدث في مختلف دول العالم، حيث أن منظومة الأمن حاليا بكافة مجالاتها كقطاع الأمن العام والمركزي والوطني أدت إلى حفظ واستقرار مقدرات الشعب المصري، ومصر تتطور بشكل ملحوظ وكل الفئات حست به، والكل عايش وهو آمن على نفسه وبيته».

واختتم: «الطالب في كلية الشرطة يبدأ بدراسة كل التخصصات أول عامين ثم يدرس في تخصص واحد خلال آخر عامين، ونفخر اليوم بالخريجات من كلية الشرطة للمشاركة في حفظ الأمن داخل الشارع المصري».