حالة الطقس اليوم 19-10-2021: شبورة ورياح وأمطار خفيفة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس معتدل نهارًا، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوبي سيناء والصعيد، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء هيئة الأرصاد، وفق البيان الصادر عن الهيئة اليوم، إنّ مناطق متفرقة من السواحل الشرقية تتعرض لتساقط أمطار خفيفة بنسبة 20% على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أنّ مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد تتعرض لنشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، كما تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 18

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 20

سيوة 29 18

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 32 21

العريش 28 20

رفح 26 21

رأس سدر 29 20

نخل 27 16

نويبع 29 23

طابا 26 21

كاترين 25 14

الطور 29 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 24

مرسى علم 31 23

الفيوم 30 20

بني سويف 30 21

المنيا 30 20

أسيوط 30 21

سوهاج 32 21

قنا 34 21

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 21

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 24