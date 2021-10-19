حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 20-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية بنسبة 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء، إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 28 18

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 20

سيوة 29 18

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 28 19

السويس 28 20

العريش 26 21

رفح 26 21

رأس سدر 28 20

نخل 26 16

نويبع 29 22

طابا 26 21

كاترين 25 12

الطور 28 23

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 32 24

مرسى علم 31 22

الفيوم 29 17

بني سويف 29 19

المنيا 30 19

أسيوط 29 18

سوهاج 30 19

قنا 31 19

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 22

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23