بوسي شلبي تكشف تفاصيل حادث بشرى وتوجه لها رسالة: «دايما بقولك ادبحي»

كشفت الإعلامية بوسي شلبي كواليس حادث بشرى، اليوم، وذلك بعد ما أصيبت بكدمات بعد انقلاب مركبة الـ «بيتش باجي» التي كانت تستقلها بجانب مقدم البرامج محمد مكاوي، خلال تصويرهم حلقة من أحد البرامج التلفزيونية التي يقدمها، ما تطلب نقلهما إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما الصحية.

بوسي شلبي تكشف تفاصيل حادث بشرى

وقالت بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، إن بشرى ومكاوي بخير، وعن تفاصيل حادث بشرى، أوضحت: «شكل العربية يخض لكن هما بخير، الحكاية أنهم كانوا بيصوروا برنامج في العربية ولكن لما فرملوا فجأة اتقلبت، الإصابات لم تتعدى بعض الكدمات.. متقلقوش على بشرى ومكاوي».

وأرجعت بوسي شلبي ما يحدث للفنانة بشرى للحسد على حد تعبيرها، قائلة: «أنا دايما أقولك ادبحي» .

خروج بشرى من مستشفى «الجونة»

وخرجت الفنانة بشرى، منذ قليل، من مستشفى الجونة، بعد إصابتها بعدد من الكدمات الناتجة عن انقلاب مركبة «بيتش باجي» كانت تستقلها مع المذيع محمد مكاوي، وتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لتتأكد أنها بصحة جيدة.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد برفقتها من بينهم المنتج محمد العدل، بسمة، شريف رمزي، مروان يونس، دينا الشربيني وحسن أبو الروس، بالإضافة إلى المذيع شريف نور الدين.