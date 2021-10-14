زوج بشرى من مهرجان الجونة: «عندها وقت لكل حاجة وهي 7 صنايع وده بختي»

قالت الفنانة بشرى، إنها سعيدة جدًا بالنسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أن هذا مجهود فريق عمل كبير، واستطاعوا الوصول إلى انطلاق المهرجان رغم «كل العكوسات» التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وأضافت «بشرى»، في لقاء مع قناة ON، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 في نسخته الخامسة، أن المهرجان هذا العام يقدم جائزة جديدة للأفلام المعنية بالبيئة، والحفاظ عليها، وهذا شعار مدينة الجونة التي تعتبر مدينة خضراء، وهذا أمر جديد ومهم.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير مسلسل «إلا أنا»، وتعمل على فيلم سينمائي، ستعود به إلى السينما اسمه «معالي ماما»، لافتة إلى أنه فيلم اجتماعي لطيف.

زوج بشرى يشيد بها

وقال سالم هيكل، زوج الفنانة بشرى، الذي حضر معها حفل الافتتاح، إنها «عندها إدارة وقت يتدرس، وعندها وقت للبيت وللتمثيل والغناء، ووقت ليا، ووقت لكل حاجة، وهي سبعة صنايع، وده بختي أنا مش بختها هي».

انطلاق حفل الافتتاح

انطلق مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقام في مدينة الجونة السياحية، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنان أحمد السقا الذي سيُكرم في حفل الافتتاح.

وتذيع قناة «ON» فعاليات حفل المهرجان في نسحته الخامسة، المقام في مدينة الجونة السياحية، مساء اليوم الخميس، بمشاركة عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.