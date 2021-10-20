تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانة بشري بعد تعرضها لحادث

دخلت تطورات الحالة الصحية للفنانة بشري بعد تعرضها لحادث في الجونة، نطاق اهتمام الجمهور بشكل كبير على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد تعرضها لحادث انقلاب مركبة «بيتش باجي» كانت تنقلها مع المذيع محمد مكاوي، خلال تصوير أحد البرامج التليفزيونية في مدينة الغردقة.

كمال زيادة يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة بشري بعد تعرضها لحادث في الجونة

وكشف كمال زيادة تطورات الحالة الصحية للفنانة بشري بعد تعرضها لحادث في الجونة، قائلا إنها في صحة جيدة الآن، والإصابات اقتصرت على بعض الكدمات، وتتواجد في الوقت الحالي داخل مستشفى الجونة تحت ملاحظة الأطباء، بعد إجراء جميع الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي كسور أو مضاعفات داخلية، ومن المقرر خروجها بعد قليل.

وأضاف «زيادة» الصديق المقرب للفنانة بشرى، أنها تنتظر تعليمات الأطباء فيما يتعلق بقدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي أو التزام الراحة وإلغاء ارتباطاتها المسبقة.

ومن جانبها، قالت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على «إنستجرام»: «بشرى ومكاوي بخير، كانوا بيصوروا برنامج في العربية وفرملوا مرة واحدة فاتقلبت، والموضوع شوية كدمات بس متقلقوش عليهم».

نجوم الفن يرافقون بشرى إلى المستشفى

وحرص عدد من الفنانين على مرافقة بشرى داخل المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية من بينهم بسمة، شريف رمزي، مروان يونس، مقدم البرامج شريف نور الدين، بالإضافة إلى المنتج محمد العدل، بجانب دينا الشربيني وحسن أبو الروس اللذين حرصا على اللحاق بها إلى المستشفى.

وكانت الفنانة بشرى تشارك في تصوير برنامج تليفزيوني مع مقدم البرامج محمد مكاوي في مدينة الجونة، وخلال قيادته لمركبة «بيتش باجي»، انقلبت تلك المركبة، وتعرضت الفنانة ومقدم البرنامج لعدد من الكدمات تم نقلهما على أثرها إلى المستشفى بشكل عاجل؛ للاطمئنان على صحتهما وضمان عدم وجود مشاكل صحية.