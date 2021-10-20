شريف رمزى وبسمة والعدل يرافقون بشرى إلى المستشفى بعد تعرضها لحادث

تعرضت الفنانة بشرى لحادث سير في مدينة الجونة، إثر انقلاب سيارة «بيتش باجي» كانت تنقلها مع المذيع محمد مكاوي، أثناء تصوير أحد البرامج الفنية في الغردقة، وعلى الفور جرى نقلها الى المستشفى، للاطمئنان على صحتها.

تعرض بشرى لحادث سير

وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن تعرض الفنانة بشرى لحادث سير، قائلة إن «بشرى ومكاوي أصيبا بكدمات جراء الحادث، لكنهما بخير بعد نقلهما لمستشفى الجونة»، مضيفا أنه من المقرر مغادرتهما للمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحرص عدد كبير من الفنانين على الانتقال إلى المستشفى على الفور، للاطمئنان على حالة بشرى، والوقوف بجانبها، على رأسهم بسمة وشريف رمزى ومحمد العدل ومروان يونس وغيرهم.