أسعار الجواكيت والمعاطف لشتاء 2021.. تصل لـ4 آلاف و600 جنيه

مع اقتراب فصل الشتاء، يبدأ الكثير من راغبي شراء ملابس جديدة لفصل الشتاء، بالبحث عن أسعار الملابس الشتوية، والتي تزداد عاما بعد عام، حتى يعرفون ما كان باستطاعتهم شراء تلك الملابس أم لا، وبدأت الكثير من المحلات والبراندات الخاصة بالملابس، في عرض الملابس الشتوية والجواكيت بشكل خاص، ما جعل الكثيرون يبحثون عن تلك الأسعار.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار الجواكيت في البراندات المختلفة، استعدادا لفصل الشتاء، وفق جولة «الوطن» في المواقع الرسمية الخاصة بها، التي جاءت كالتالي:

متوسط أسعار الجواكيت الشتوي والمعاطف

- سعر معطف ممزوج إصدار محدود: يصل سعر معطف الممزوج في إحدى البراندات الشهير، إلى 4599 جنيها.

- سعر معطف شتوي بلياقة مفتوحة: يصل سعر المعطف الشتوية ذات اللياقة المفتوحة إلى 4299 جنيها.

- سعر الجواكيت الجينز: يتراوح سعر الجواكيت الجينز في البراندات والمحلات بين 250 جنيها و700 جنيه، ويختلف حسب الخامة والشكل الخاص به.

- سعر الجواكيت المبطنة: يتراوح سعر الجواكيت المبطنة والتي تتميز خامتها بأنها ووتر بروف وطاردة للماء والأمطار في المحلات والبراندات بين 500 جنيه و4 آلاف جنيه.

- سعر الجواكيت الجلد: يتراوح أسعار الجواكيت الجلد في المحلات المختلفة بين 900 جنيه و5 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب خامة الجلد المصنوع منه الجاكيت، وهل هو جلد طبيعي أم غير طبيعي، بالغضافة إلى تقله وسمكه.

- سعر الجواكيت المبطنة بوجهين: يتراوح سعر الجواكيت المبطنة والتي يمكن ارتداؤها على وجهين بين 800 جنيه و3 آلاف جنيه، ويختلف السعر وفق المادة المبطن بها الجاكيت، والتي تعمل على التدفئة العالية.

- سعر الشال الحرير للنساء: يتراوح سعر الشال الحرير الذي تحرص الكثير من السيدات على ارتدائه بين 400 جنيه و2000 جنيه.