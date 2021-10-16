تعرف على موعد ارتداء الملابس الشتوية 2021

أدى سقوط الأمطار قبل أيام على عدد من محافظات الجمهورية، ومنها القاهرة والجيزة ومعظم الدلتا، إلى لجوء البعض إلى ارتداء الملابس الشتوية، لكن بعد أيام قليلة عادت درجات الحرارة للارتفاع، وهو ما جعل البعض يتساءل عن موعد ارتداء الملابس الشتوية 2021، وسط حالة من التغيرات التي يشهدها الطقس في مصر، مثل ارتفاع درجة الحرارة خلال النهار، وانخفاضها في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد ارتداء الملابس الشتوية 2021، وفق تصريحات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخبراء الأرصاد وذلك في التقرير التالي.

موعد ارتداء الملابس الشتوية 2021

وبحسب تصريح للدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة خلال فصل الخريف، الذي بدأ في 22 سبتمبر السابق، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، خلال ساعات الليل المتأخرة والساعات المبكرة للصباح، لذلك ينصح أولياء الأمور بارتداء قطع إضافية من الملابس خاصة الأطفال والطلاب صباحا، ومع الانخفاض الملحوظ خلال الأشهر المقبلة يمكن الاستعانة بـ«الجاكت» لارتدائه حينما يشعر الشخص ببرودة الطقس.

وأوضحت شاكر، أنه من المبكر الحديث عن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، حيث تصدر الهيئة تحذيرا شهريا، ولا يزال يتبقى على الشتاء نحو شهرين كاملين، حيث يبدأ فصل الشتاء في 22 ديسمبر المقبل.

أسباب سقوط الأمطار في الخريف

وعن أسباب سقوط الأمطار خلال فصل الخريف، قالت إنه ليس مرتبطا بدرجات الحرارة، وإنما «التوزيعات الضبطية»، مضيفة أننا خلال الفترة الحالية تحت تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي، الذي يؤثر على مصر خلال معظم أيام فصل الخريف، مضيفة أنه يؤدي لقدوم كتل هوائية من البحر الأحمر بتأثير رياح جنوبية شرقية، محملة بنسب مرتفعة من الرطوبة، يزامنها رياح شمالية شرقية من البحر الأبيض المتوسط، تؤدي لتكوين السحب وسقوط الأمطار.

أما عن أسباب الأمطار الرعدية، فقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إنها تحدث بسبب وجود اختلاف في درجات الحرارة بين السطح والمناطق العليا بأكثر من 40 درجة؛ الأمر الذي يؤدي لظهور الرعد.