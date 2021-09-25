أرخص أسعار ملابس الشتاء في الدقهلية.. «ذوقك في سلامون أو طنامل»

تحولت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى قبلة لشراء ملابس الشتاء، لما تتمتع به من منتجات عالية الجودة وزهيدة الثمن، حيث تخصصت بعض قرى المحافظة في إنتاج بيع الملابس الشتوية منذ سنوات ومن بينها قريتي «سلامون القماش بمركز المنصورة، وطنامل بمركز أجا»، ما جعل منها سوقا رائجا للملابس الشتوية بكافة أنواعها سواء الملابس الخارجية بأحدث موديلاتها العالمية، أو الداخلية.

أرخص أسعار ملابس الشتاء بقرية سلامون القماش

وتعتبر قرية «سلامون القماش»، من أقدم قرى الدقهلية التي عملت في مجال «التريكو»، منذ سبيعنات القرن الماضي، وتطورت صناعة الملابس بها خاصة الشتوية مع تطور الصناعة، ورغم أن عددا كبيرا ممن بدأوا المهنة توسعوا وفتحوا مصانع في المناطق الصناعية وغيرها، إلا أن القرية ما زالت تحافظ على طابعها، وصارت من أشهر قرى مصر في بيع الملابس وخاصة الشتوية.

وتنتشر محلات بيع الملابس في شوارع القرية وخارج المصانع الصغيرة الموجودة بها، وتتميز برخص أسعارها مقارنة بالمحلات، كما أنها توفر كافة أنواع الملابس الصوفية والجلد، ويأتي إليها التجار من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وغيرهم لشراء الملابس بالجملة لبيعها في محافظاتهم.

وتتميز مصانع القرية بإطلاع أصحابها الدائم على أحدث الموديلات العالمية خاصة الملابس الشتوية، وهو ما يجعل أصحاب المحلات الكبرى يتعاقدون مع أصحاب المصانع لعمل خطوط انتاج لصالحهم.

قرية طنامل مركز أجا

دخلت قرية «طنامل»، سوق بيع الملابس الصوفية الشتوية وخاصة الشعبي منها للكبار وللأطفال، وتتميز برخص أسعارها مقارنة بما هو معروض في المحلات، وزاد من تميزها الفترة الأخيرة تنوع المعروضات والأذواق من الملابس الشتوية في المحلات الموجودة بها، وخاصة أن لكل مصنع محل أو أكثر يعمل كمنفذ لبيع منتجاته علاوة على ما يتم بيعه بالجملة للتجار.

أسواق العباسي والخوجات والجلاء بالمنصورة

ومن بين الأماكن الشهيرة بالمحافظة شارعي «العباسي والخوجات»، يقصدهما الباحثون عن شراء الملابس الشتوية بأسعار زهيدة، وهما شارعين تجاريين تاريخيين بالمنصورة، إلا أن شارع الجلاء دخل كمنافس قوي لهما في الفترة الأخيرة، بعد أن تحولت المنطقة المجاورة لجامعة المنصورة إلى سوق مفتوح من المحلات وبيع الملابس.

بيع الملابس بالكيلو

وشهدت المنصورة خلال السنوات الأخيرة، ظاهرة بيع الملابس الشتوية بالكيلو وهو ما خلق إقبالا شعبيا عليها لرخص أسعارها وإمكانية شراء أكثر من قطعة بسعر زهيد.