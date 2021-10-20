حماية المستهلك: خدمة QR للإبلاغ عن معارض السيارات غير الملتزمة بالأسعار

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز وضع ضوابط لإلزام معارض السيارات من أجل إعلان أسعارها، بداية من منتصف نوفمبر المقبل، وعلى من يتخلف عن ذلك، فجرى تسهيل خدمة تقديم الشكوى في معارض السيارات من المواطنين، من خلال رمز الـQR، الذي سيكون بكل محل لبيع السيارات، ومن خلاله يستطيع المواطن تسجيل الشكوى عبر مسحه بهاتفه المحمول.

حسام: بعد مسح الرمز سيظهر للجهاز كل البيانات المتعلقة

وأضاف «حسام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، أنه عندما يقوم المواطن بذلك الإجراء، يكمل إجراءات تحرير الشكوى في معرض السيارات، لأنه لم يعرض السعر كما هو متفق عليه، وبعد مسح ذلك الرمز، سيظهر للجهاز كل البيانات المتعلقة بالمحل المشكو في حقه، وكل بيانات المعرض الأساسية.

حسام: الموظف بيتقمص دور العميل ويمشي في إجراءات الشراء

وأوضح أنه فور ورود مثل هذه الشكاوى للجهاز، يفحص الجهاز الشكوى، من خلال عملائه الوهميين، الذين يذهبوا إلى المعرض، ويسيروا في اتجاه شراء سيارة جديدة، وفي حال لم يلتزم المعرض بالسعر المدون، يجري تحرير مخالفة له، «الموظف بيتقمص دور العميل، وبيمشي في إجراءات الشراء، وفي حال زاد سعر السيارة، يتم تحرير محضر له بالواقعه، ولو أكد المعرض أنه ملتزم بالسعر، بيتم التواصل مع المواطن لتوفير السيارة له بنفس المبلغ المتفق عليه».

وأكد أنه في حال لم يلتزم صاحب معرض السيارات بإعطاء إيصال مدون فيه تاريخ استلام السيارة وتاريخ الحجز، فيعد ذلك مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي ينص بضرورة إلزام كافة تجار السيارات بإثبات تاريخ الاستلام مع إيصال الحجز بالتاريخ، «مينفعش يكون فيه إيصال حجز سيارة مفيهوش تاريخ التسليم، ودي مخالفة لمادة واضحة، والغرامة بتصل لمليون جنيه».