8 نصائح من حماية المستهلك قبل شراء حلوى المولد: تأكد من تاريخ الإنتاج

وجهت جهاز حماية المستهلك، نصائح وارشادات للمستهلكين قبل شراء حلوى المولد النبوي الشريف، لضمان سلامة المنتج، ومنعا من غش التجار واستغلاهم، بالإضافة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، المديريات على مستوى محافظات الجمهورية والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد للتأكد من مطابقتها للمواصفات لضمان الجودة، كما سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين في عرض حلوى المولد النبوي الشريف، أو الإخلال بالشروط والمواصفات التي حددت هيئة الغذاء، وفي حالة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو حال التأكد من إضرار الحلوى المعروضة بالصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، تتيح أسعار حلوى المولد بتخفيضات للمواطنين بنسبة تخفيض تتراوح من 25% إلى 30%، ويرصد التقرير التالي نصائح وإرشادات من حماية المستهلك قبل شراء حلوى المولد النبوي الشريف :

نصائح وارشادات قبل شراء حلوي المولد النبوي الشريف

1- اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، والتي تتوافر فيها الشروط الصحية.

2- التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها، على أن تكون طازجة، وتتميز بالليونة واللون المشرق.

3- تأكد من وجود (تاريخ الإنتاج – انتهاء الصلاحية – اسم المنتج – اسم المصنع) مدونًا على الحلوى.

4- عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.

5- تأكد من نظافة المحل قبل الشراء منه.

6- يُراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدًا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

7- يُفضل تخزين الحلوى، ووضعها في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها.

8- ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم، لابد أن تكون مغلفة بطريقة سليمة.