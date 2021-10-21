مقرر «القومي للسكان» السابق: عدد المواليد زاد نصف مليون خلال 40 يوما

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة هي الأكثر سكانا على الترتيب، ويتجاوز عددهم الـ40 مليون، موضحا أن عدد المواليد زادوا نصف مليون شخص خلال 40 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن المواطنين عليهم أن يزيدوا بمعدل سنوي 300 ألف شخص، لكي يشعروا بثمار التنمية التي تحدث في مصر.

مصر تحارب الزيادة السكانية من 56 عام

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC»، أمس الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن ملف الزيادة السكانية مصر تناقشه منذ 56 عاما، وبدأ في عام 1965 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر؛ إذ جرى إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، لافتا إلى أن هناك دولة بدأت في هذه الملف في الستينات وحققت تقدم، لكن مصر بسبب نسبة الأمية وعدم استمرار الحملات لم تتأثر الزيادة السكانية، لافتا إلى أنه في الثمانيانات والتسعينات كان العصر الذهبي لمحاربة الزيادة السكانية.

قصور في التناول الإعلامي لمحاربة السكان

وأكد المقرر السابق، للمجلس القومي للسكان، أن هناك قصور في التناول الإعلامي والإعلاني والسينما والتلفزيون في ملف الزيادة السكانية منذ عام، متابعا: «في موروث إن العيال عزة، بس العيال مش عزوة محتاجين عيال صحتهم حلوين يعني طفل صحتهم حلوة وبيحبوا بلادهم أفضل من كذا طفل مش متعلم وصحتهم مش حلوة، واحنا محتاجين نقضي على الأمية بين البنات اللي وصلت لـ31%، ومفروض ميبقاش في عمالة أطفال وزواج قاصرات، عندك محافظات جاذبة للسكان ومحافظات طاردة للسكان زي الصعيد وهي الأعلى في معدلات الإنجاب، الست لما تشتغل مش هتبقى فاضية تخلف كتير هتقوله عاوزه اترقى عاوز أخد ماجستير وأبقى أنجح فهتخلف 2 بس».