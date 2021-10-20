ندوة عن مخاطر الزيادة السكانية وأثرها على التنمية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعي إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار إجتماعية وإقتصادية سلبية على المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية والتعريف بقضية الزيادة السكانية وأثارها السلبية على جميع الجوانب من صحة وتعليم ووسائل نقل ومواصلات وتنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية.

ندوة عن الزيادة السكانية وآثارها على التنمية

وأشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع مجمع إعلام الزقازيق بتنفيذ ندوة عن الزيادة السكانية وآثارها على التنمية في حضور علاء حنيش مدير عام إعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق .

الزيادة العشوائية للسكان

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن المشكلة السكانية تعتبر قضية أمن قومي وأن الزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها طبقا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

التركيز على المشروعات الصغيرة و كثيفة العمالة للنهوض بالإقتصاد

وأكد مدير عام إعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق أن الندوة خرجت بعدة توصيات أهمها التركيز على المشروعات الصغيرة و كثيفة العمالة للنهوض بالإقتصاد وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لتقليل الضغط على الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية وإتاحة الفرصة لإعادة التوزيع السكانى وتطبيق اللامركزية فى الخدمات وذلك للقضاء على مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لتمكين المواطن من الشعور بثمار التنمية .