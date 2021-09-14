تقرير التنمية البشرية: الدول لا تحقق خطوات نوعية بسبب الزيادة السكانية

قال الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، إنَّ التقرير يغطي فترة طويلة وهي 10 سنوات، فكانت هناك صعوبة في فكرة التعامل على التطورات أو المسيرة المصرية على المستوى الكلي وكفريق على مستوى المحافظات، لذا جرى تركيز الاهتمام في هذا التقرير على الجوانب الكلية للموضوعات المختلفة، وهناك خطة خلال الشهور القليلة المقبلة على احتساب مؤشر التنمية البشرية بشكله الفني على مستوى المحافظات لأهميته مع مؤشر التنافسية، الذي تعمل عليه حاليا وزارة التخطيط.

وأضاف «زكريا» خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنَّ هناك جدلا على مستوى الفلسفيات الاقتصادية حول هل يجري الإنفاق أكثر على الخدمات الاجتماعية أم أقل؟، لكن نستطيع القول إن الإنفاق على برامج التنمية المجتمعية موجود في كل الدول بما فيها المتقدمة، والأمر متوقف على قضية النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنّه مع الزيادة السكانية بشكل كبير فالدولة لا تستطيع تحقيق خطوات النوعية، وهناك ملاحقة لزيادة عدد السكان بالخدمات الأساسية، لكن النقلة النوعية تكون مشكلتها واضحة مع القضايا السكانية، كما أنه من المهم التوجه للقطاعات الأكثر توليدا لفرص العمل والتشغيل بشكل أساسي.