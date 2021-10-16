شطا: بدء موسم عصر الزيتون.. ننتج 30 طنا يوميا من أجود الأنواع

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن معصرة الزيتون بمدينة رأس سدر بدأت اليوم أول يوم في عملية عصر الزيتون، مضيفا أن معصرة رأس سدر هي تابعة للجمعية الزراعية، وتستقبل الإنتاج من الأهالي تمهيدا لعرضه.

وأضاف شطا أن المساحة المنزرعة من الزيتون 24 ألفا و395 فدانا على مستوى المحافظة تتركز في مدينتي رأس سدر وطور سيناء، مؤكدا أنه تم عمل صيانة كاملة المعصرة زيت الزيتون في الطور وهي تعصر الزيتون على البارد وهو أشهر أنواع الزيت ومفيد صحيا لانخفاض نسبة الحموضة إلى الصفر.

أسعار زيت الزيتون من 60 إلى 110 جنيهات

وأضاف شطا أن مديرية الزراعة بالمحافظة تطرح كميات كبيرة من الزيت المعصور يجري توزيعه على المنافذ التابعة للمديرية بأسعار تختلف حسب جودة الزيت.

وقال إن أسعار زيت الزيتون المستخرج من معصرة رأس سدر يتراوح سعره بين 60 إلى 75 جنيها، أما سعر الزيتون المعصور على البارد يبدأ من 100 حتى 110 جنيهات، مؤكدا أن زيت الزيتون بجنوب سيناء يعد من أفضل الأنواع على مستوى مصر لانخفاض نسبة الحموضة به، بالإضافة إلى أنه يعتمد على الطبيعة في الري والنمو.

عصر الزيتون على البارد في معصرة الطور

وأكد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أن معصرة الزيتون في رأس سدر تعصر الزيت على الساخن وطاقتها الإنتاجية تبلغ 30 طنا يوميا، وبدأت عملية عصر الزيتون اليوم في رأس سدر، أما في مدينة الطور يوجد معصرة تعصر الزيتون على البارد وهو أفضل أنواع الزيت لأن الحموضة أقل، وقال إن عملية العصر على البارد سوف تتم بعد وصول المحصول إلى المعصرة، وهي جاهزة لاستقبال أي كميات.

وناشد مدير الزراعة جموع المزارعين بالتوجه بالمحصول إلى رأس سدر أو الطور.

مراحل عصر زيت الزيتون

الشيخ فريج عيد عودة رئيس الجمعية المركزية ومجلس إدارة معصرة رأس سدر، يقول إن اليوم بدأ العصر والطاقة الإنتاجية المعصرة طن في الساعة، موضحا أن الزيت يمر بمراحل قبل العصر، وهي مرحلة وضعه في قادورس كبير مصنوع من الألمونيوم، ثم يمر الزيتون على سير، ثم يعرض إلى مروحة هواء لفصل المخلفات مثل الورق والشوائب والأتربة عن الزيتون.

وقال إن هناك مرحلة الغسيل حيث يغسل الزيتون جيدا، وبعد الغسل يتم جرش وطحن الزيتون جيدا، وعن طريق مطحنة، ويقلب جيدا في أجهزة مخصصة لذلك حتى يصل إلى درجة المزج.

المرحلة المهمة التي تجري بعد ذلك هي الديكانتر وهي عملية فصل الزيت عن المياه والتفل الناتج عن البذور والقشرة، ثم يصل الزيت إلى مرحلة سبرليتر وهي التعبئة حيث تجري تعبئة الزيت بعد فصله من الشوائب.

وأضاف فريج أن العصر يكون على درجة حرارة الجو، مؤكدا أن زيت زيتون معصرة رأس سدر من أجود أنواع الزيوت وسعره في متناول الجميع.