الأرصاد: طقس معتدل وأجواء مستقرة لمدة أسبوع

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، والأجواء مستقرة لمدة أسبوع قادم.

وعن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 21 أكتوبر إلى السبت 23 أكتوبر 2021، والذي يشهد أجواء خريفية وطقس معتدل، وتشهد كافة الأنحاء استقرار في الأحوال الجوية واستمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة ٢٨:٢٧ درجة.

السواحل الشمالية من ٢٧:٢٦ درجة.

شمال الصعيد من ٢٩:٢٨ درجة.

جنوب الصعيد ٣٥:٣٤ درجة.

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أنما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فالبحر المتوسط معتدل من (٢:١.٥متر) يسمح بكافة الأنشطة البحرية، أما البحر الأحمر وخليج السويس مضطرب من (٣:٢.٥متر).

الشبورة المائية تتكون على الطرق الزراعية والسريعة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الشبورة المائية التى تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء التي سرعان ما تنقشع.

نصائح وإجراءات واجب اتخاذها هذه الفترة

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض النصائح والإجراءات الواجب اتخاذها هذه الفترة:-

١- يفضّل ارتداء جاكت خفيف أثناء الساعات المتأخرة من الليل.

٢- القيادة بحذر فالصباح الباكر أثناء الشبورة المائية.

٣- الإكثار من تناول السوائل الدافئة.