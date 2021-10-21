حالة الطقس اليوم 21-10-2021.. أمطار ورياح خفيفة وشبورة

قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم عن خبرائها، إنّ محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد، تشهد طقس معتدل نهارًا، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، فيما يكون لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء هيئة الأرصاد، وفقًا للبيان، إنّ مناطق متفرقة من السواحل الشمالية تتعرض لتساقط أمطار خفيفة بنسبة 20% على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء، أنّ مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تتعرض لنشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، كما تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وسرعان ما تتلاشى في الثامنة صباحًا مع سطوع أشعة الشمس، وتكون غير مؤثرة على حركة المرور والطرق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 27 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 26 20

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 19

بلطيم 26 20

مطروح 25 18

السلوم 25 16

سيوة 28 17

بورسعيد 27 21

دمياط 27 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 27 19

السويس 27 19

العريش 26 21

رفح 26 21

رأس سدر 28 20

نخل 26 16

نويبع 29 22

طابا 26 21

كاترين 25 12

الطور 28 23

شرم الشيخ 30 24

الغردقة 30 24

مرسى علم 31 22

الفيوم 27 19

بني سويف 27 19

المنيا 27 19

أسيوط 28 19

سوهاج 29 19

قنا 30 19

الأقصر 33 21

أسوان 35 21

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 21.