وفاة اللبناني بيار جامجيان بطل مسلسل «الهيبة»

توفي صباح اليوم الفنان اللبناني بيار جامجيان الشهير بلقب «بيارو»، عن عمر ناهز الـ72 عامًا، وهون أحد الأبطال المشاركين في أكثر من جزء من مسلسل «الهيبة» الشهير بطولة الفنان تيم حسن والفنانة نادين نسيب نجيم، ولم يحدد سبب الوفاة حتى الآن.

نجوم الفن اللباني ينعون بيار جامجيان

وقام عدد من الفنانين بتقديم التعزية في وفاة الفنان بيار جامجيان، كان من بينهم الممثل اللبناني عبدو شاهين، الذي شارك صورة تجمعه بالراحل عبر حسابه على «تويتر»، وكتب عليها: «بيار جماجيان يا ضحكة سما لروحك السلام».

وقدمت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن نعي للفنان الراحل، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»: «فنان كبير وتاريخ طويل وصديق غالي كتير، خبر رحيلك بيوجَع القلب وبيحزّن كتير، رح اشتقلك يا صديقي المهضوم والمحبّ، رح نشتقلك كلنا، نفسك بالسما بيارو».

كما نشرت مقدمة البرامج والممثلة إيميه الصباح صور لبيارو عبر «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «كنّا صغار وكنّا نحضرك ونحبّك، وصرنا كبار وضلّينا نحضرك ونحبّك، رح نضل نتذكّرك بالخير، وببسمة، الله يرحمك بيارجماجيان».

أبرز أعمال بيار جامجيان

شارك الفنان بيار جامجيان في العديد من الأعمال الفنية، جاء أبرزها: «يوم حكاية أمل، مالح يا بحر، 24 ساعة حب، والسيدة الثانية».